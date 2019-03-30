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Зак Браун: Алонсо сравнит болид с прошлогодним и скажет, в чём мы просчитались

Зак Браун: Алонсо сравнит болид с прошлогодним и скажет, в чём мы просчитались
Авто / Формула-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал участие в предстоящих тестах в Бахрейне Фернандо Алонсо.

«Фернандо Алонсо 18 лет выступал в Формуле-1, пять из которых провёл в составе нашей команды. Он талантливый и опытный пилот, нам важно его мнение в связи с тем, что мы планируем продолжать прогрессировать в условиях плотной борьбы в середине пелотона. Когда в работу вовлечены сразу три гонщика, всё выходит гораздо эффективнее, чем если бы их было двое.

Многое в нашем болиде 2019 года сделано с оглядкой на ту обратную связь, что давал Алонсо. На тестах он сможет опробовать новый болид, сравнить с прошлогодним и сказать, что мы сделали правильно, а в чём просчитались», — приводит слова зака Брауна официальный сайт ФИА.

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