Зак Браун: Алонсо сравнит болид с прошлогодним и скажет, в чём мы просчитались

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал участие в предстоящих тестах в Бахрейне Фернандо Алонсо.



«Фернандо Алонсо 18 лет выступал в Формуле-1, пять из которых провёл в составе нашей команды. Он талантливый и опытный пилот, нам важно его мнение в связи с тем, что мы планируем продолжать прогрессировать в условиях плотной борьбы в середине пелотона. Когда в работу вовлечены сразу три гонщика, всё выходит гораздо эффективнее, чем если бы их было двое.



Многое в нашем болиде 2019 года сделано с оглядкой на ту обратную связь, что давал Алонсо. На тестах он сможет опробовать новый болид, сравнить с прошлогодним и сказать, что мы сделали правильно, а в чём просчитались», — приводит слова зака Брауна официальный сайт ФИА.