Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в беседе с журналистами предпочёл не вдаваться в детали причин, по которым была сорвана его вторая попытка во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. В радиопереговорах с командой Квят жаловался, что механики поставили ему уже использованный комплект резины, однако в групповом интервью после квалификации, которое приводит F1News, Даниил отказался рассказывать подробности.
— Почему во второй части квалификации вы не проехали вторую попытку и вернулись в боксы?
— Произошёл сбой.
— В машине?
— Разумеется. Мы сделаем всё, чтобы понять произошедшее. Я не проехал вторую попытку, поэтому не могу оценить свое выступление в квалификации.
— Вы можете сказать, что именно за сбой произошёл?
— Нет.
— Сбой был связан с шинами?
— Может, да, а может, нет.
Квят отказался рассказывать о срыве решающей попытки в квалификации