Квят отказался рассказывать о срыве решающей попытки в квалификации

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в беседе с журналистами предпочёл не вдаваться в детали причин, по которым была сорвана его вторая попытка во втором сегменте квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. В радиопереговорах с командой Квят жаловался, что механики поставили ему уже использованный комплект резины, однако в групповом интервью после квалификации, которое приводит F1News, Даниил отказался рассказывать подробности.



— Почему во второй части квалификации вы не проехали вторую попытку и вернулись в боксы?

— Произошёл сбой.



— В машине?

— Разумеется. Мы сделаем всё, чтобы понять произошедшее. Я не проехал вторую попытку, поэтому не могу оценить свое выступление в квалификации.



— Вы можете сказать, что именно за сбой произошёл?

— Нет.



— Сбой был связан с шинами?

— Может, да, а может, нет.

Механики Квята перепутали шины и загубили ему квалификацию. Как так можно? Леклер сенсационно переиграл Феттеля и принёс «Феррари» первый ряд стартового поля, а Квят снова остался 15-м. Но его вины в этом нет.