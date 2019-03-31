Кубица остался доволен квалификацией на Гран-при Бахрейна

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Бахрейна. В ходе сессии поляк показал двадцатое время.

«Это была приличная сессия. Мы в сложной ситуации и есть несколько вещей, которые нам нужно было проверить и в которых мы можем прибавить. В ходе последней попытке я потерял камеру с носового обтекателя, но это могло повлиять лишь на одну позицию. Ситуация такова, что мы сосредоточены на попытках понимания того, что нам нужно сделать для прогресса. Необходимо понять, как выжимать их машины максимум в будущем», — приводит слова польского спортсмена пресс-служба его команды.

Напарник поляка Джордж Расселл показал в квалификации девятнадцатый результат. Поул в Бахрейне завоевал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.