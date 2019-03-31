Тост: Албон проделал отличную работу

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги гран-при Бахрейна, который он закончил на девятой позиции.



«Прежде всего хотелось бы поздравить Александера Албона с тем, что он набрал свои первые очки в Формуле-1 уже в своей второй гонке. Он продемонстрировал фантастический результат, особенно в плане контроля шин в конце гонки. Он проделал действительно отличную работу и заслужил это девятое место.



Даниил же стал участником сразу нескольких инцидентов, сначала с Джовинацци, который привёл к развороту и потере времени, а затем с превышением скорости на пит-лейне, что стоило ещё пяти секунд. Как следствие он не смог побороться за очки в гонке.



В Бахрейне мы постоянно находились между седьмой и десятой позициями, но из-за нескольких ошибок не смогли собрать всё воедино в квалификации. Но в гонке мы смогли вернуть нашу скорость, так что стоит сохранять позитивный настрой. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к 1000-му Гран-при Формулы-1 в Китае», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.