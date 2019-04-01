Гасли: сейчас я не могу атаковать по-настоящему, трудная гонка

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал восьмой результат на Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Это было довольно трудная гонка, мне всё ещё не совсем комфортно в машине. Как только я пытаюсь атаковать, то у меня возникают сильные проблемы с задней частью машины и сцеплением. Без сомнений, мне нужно посмотреть, в чём я могу прибавить, чтобы выжимать из машины максимум. Надо поработать с инженерами, чтобы увидеть, что мы можем сделать, чтобы я стал чувствовать себя более уверенно, потому что сейчас я не могу атаковать по-настоящему. Мне нужно приложить усилия и адаптироваться, потому что каждая машина отличается, и я буду работать с командой, чтобы найти настройки, которые лучше подходят моему стилю пилотажа.



В целом, думаю, сегодня были и позитивные моменты. После старта ощущения от машины были лучше, я сумел финишировать внутри очковой зоны, а теперь нам нужно найти области, в которых мы можем прибавить. Мы выполним работу, и я сделаю всё, чтобы стать сильнее в Китае», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».