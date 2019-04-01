Столкновение Квята и Джовинацци на Гран-при Бахрейна

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своём твиттер-аккаунте видеозапись столкновения российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята и итальянского пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци по ходу гонки Гран-при Бахрейна. Джовинацци атаковал Квята, россиянин оставил сопернику место на внутреннем радиусе, однако на апексе поворота две машины всё-таки соприкоснулись, и после удара болид Даниила отправился в разворот. После гонки Квят высказал мнение, что Джовинацци вполне мог его опередить без контакта.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.