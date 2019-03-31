В субботу Квята подвели механики. В воскресенье — всё подряд

Перед гонкой

После несколько неожиданных очков в Австралии на Гран-при Бахрейна на удачное выступление Квята уже рассчитывали. “Сахир” традиционно неплохо подходит болидам “Торо Россо”, а в прошлом году команда выдала здесь лучший результат сезона с сенсационным шестым местом в квалификации и еще более сенсационным четвертым в гонке.

Старт уик-энда вполне подливал масла в огонь ожиданий: ни на одной из тренировок Даня не выпал из первой десятки, уверенно укатывая своего напарника Александера Албона.



Первый сегмент квалификации вышел немного тревожным: Албон почему-то оказывался впереди Дани. Но вторая попытка Квята легко вывела его во второй же сегмент. Учитывая возросшую по ходу этапа силу «Макларена» и «Хааса», рассчитывать на выход в Q3 можно было только с надеждой на провал кого-то из фаворитов (привет, Пьер Гасли), но за шестой ряд стартовой решетки Даниил должен был бороться. И наверняка бы поборолся, если бы не “подарок” команды.



После первой попытки Квят шел 13-м и должен был прибавлять во второй. Ровно до того момента, пока не понял, что едет на старых шинах. Пришлось бросить быстрый круг, вернуться в боксы и остаться 15-м.



“Парни, что это было?”, — недоуменно спрашивал Квят по радио. В “Торо Россо” вместо объяснений отделались фразой “операционная проблема”. Квят проиграл Албону вторую квалификацию из двух, но благодарить за это надо команду.

Механики Квята перепутали шины и загубили ему квалификацию. Как так можно? Леклер сенсационно переиграл Феттеля и принёс «Феррари» первый ряд стартового поля, а Квят снова остался 15-м. Но его вины в этом нет.

Гонка

Несмотря на ряд контактов и неразберих, отыграть на старте Квяту ничего не удалось. Даниил уперся в своего напарника Албона и увяз вместе с ним в длинном паровозике болидов. Коллективный заезд соперников в боксы помог Даниилу подняться на восьмое место и провести упорную схватку с Джовинацци: взаимные обгоны завершились в пользу Квята… Но ненадолго. После очередной атаки итальянца болиды “Торо Россо” и “Альфа Ромео” столкнулись, что для Квята кончилось разворотом и потерей четырех позиций. Его сразу же зазвали в боксы, но вернулся Даниил аж между “Уильямсами”, в 20 секундах от Албона.

Фото: Peter Fox/Getty Images

На этом проблемы Квята не закончились: разгоряченный Даниил превысил скорость на пит-лейне и получил пятисекундный штраф. К этому моменту он успел пройти Кубицу, но до очковой зоны было больше 20 секунд.

На “медиуме” выдержать темп Джовинацци у Квята не получилось — две секунды за несколько кругов стали пятью. Но из-за борьбы между собой идущие впереди Албон и Магнуссен стали сильно терять в скорости, и Джовинацци с Квятом начали сокращать отрыв. Показалось, что разница в тактике (Квят был на “медиуме”, Албон — на “софте”) еще может сработать на россиянина.

“Парни, что это было?”, — недоуменно спрашивал Квят по радио.

После второго пит-стопа Албона Квят оказался прямо перед напарником по позиции и в восьми секундах впереди по времени. На свежих шинах таец оказался намного быстрее россиянина. Когда Александер уже догнал Даниила, в их борьбу вмешался выехавший из боксов Кими Райкконен. Квят оказался в самом невыгодном положении: и Албон, и Райкконен прошли его за счет DRS на одном круге.

Разогнавшиеся “Торо Россо” по очереди разобрались с Магнуссеном. Но заезд в боксы и отбытый штраф вновь отбросил Квята на 14-е место с ощутимым отставанием от Джовинацци и огромным — от Албона. Внезапный сход двух “Рено” поднял Даниила на 12 место. Но Албон и вовсе стал девятым, опередив Квята в чемпионате.

Это фиаско, «Феррари»! «Скудерия» провалила этап в Бахрейне, у Квята авария Феттель вылетел сам, Леклера подвёл двигатель — катастрофа для «Феррари» и второй подряд победный дубль «Мерседеса».

После гонки

Сразу после финиша Даниила больше всего занимал Джовинацци. “Я с ним даже не боролся, оставлял место. Но он, кажется, хотел не обогнать меня, а в меня въехать. Иначе я не понимаю, как ему это удалось”, — заявил Квят.



Так или иначе, а теперь Даниил уступает напарнику-дебютанту 0:2 в квалификациях и 1:2 по очкам. Это ничего не говорит о скорости Квята, но может сказаться на его психике. В прошлом мы уже видели, как локальные неудачи приводят его к глобальным последствиям. До Китая две недели, а три года назад именно гонка в Шанхае стала первым шагом к потере Квятом места в “Ред Булл” (да-да, несмотря на подиум). Надеемся, на этот раз он будет спокойнее.