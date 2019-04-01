Депре — лидер после первого дня ралли-рейда в Абу-Даби, Васильев — 10-й

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о первом дне второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge.



Первый из пяти соревновательных дней завершился победой французско-испанского экипажа Сириля Депре и Даниэля Оливейраса на багги Mini John Cooper Works команды X-Raid. Депре почти на шесть минут опередил ближайшего преследователя Бернарда тен Бринке. Тройку лидеров дня замкнул дуэт Петеранселей – Стефан и Андреа также выступают на багги MINI John Cooper Works Rally. Россиянам Владимиру Васильеву и Константину Жильцову не удалось показать темп езды, на который они способны: мотор автомобиля BMW X3 СС Васильева начинал активно перегреваться, что сказалось на его мощности и скорости. В итоге россияне показали 10-й результат.



Интересная история произошла у Мартина Прокопа и Якуба Пшигонского. Чешский гонщик приехал в Эмираты простуженным, а во время спецучастка самочувствие Прокопа стало ещё хуже. Но за 5 километров до финиша он увидел своего конкурента Пшигонского, который лидировал почти весь день. Поляк остановился из-за поломки привода, а напарники по команде Депре и Петрансель не смогли ему помочь. А вот Прокоп дотащил его на верёвке до финиша.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.