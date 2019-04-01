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«Мерседес», «Рено», «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс» объявили составы на тесты

«Мерседес», «Рено», «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс» объявили составы на тесты
Авто / Формула-1

Четыре команды Формулы-1 обнародовали свои составы на тесты в Бахрейне, которые пройдут 2 и 3 апреля.

Команда «Мерседес» объявила, что в первый день с ней будет работать британец Льюис Хэмилтон, а во второй — боевой гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Отметим, что в первый день испытаний Расселл отработает утреннюю часть тестов с «Уильямсом», прежде чем уступить кокпит поляку Роберту Кубице. В среду, 3 апреля, с «Уильямсом» будет работать резервный пилот команды канадец Николас Латифи.

В составе «Рено» во вторник будет работать австралиец Даниэль Риккардо, а в среду — третий пилот команды Джек Эйткен. В «Рейсинг Пойнт» первый день отдали канадцу Лэнсу Строллу, второй — мексиканцу Серхио Пересу.

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