«Мерседес», «Рено», «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс» объявили составы на тесты

Четыре команды Формулы-1 обнародовали свои составы на тесты в Бахрейне, которые пройдут 2 и 3 апреля.



Команда «Мерседес» объявила, что в первый день с ней будет работать британец Льюис Хэмилтон, а во второй — боевой гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Отметим, что в первый день испытаний Расселл отработает утреннюю часть тестов с «Уильямсом», прежде чем уступить кокпит поляку Роберту Кубице. В среду, 3 апреля, с «Уильямсом» будет работать резервный пилот команды канадец Николас Латифи.



В составе «Рено» во вторник будет работать австралиец Даниэль Риккардо, а в среду — третий пилот команды Джек Эйткен. В «Рейсинг Пойнт» первый день отдали канадцу Лэнсу Строллу, второй — мексиканцу Серхио Пересу.