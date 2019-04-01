Квят отработает оба дня на тестах «Пирелли» в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Торо Россо» обнародовала свой состав на тесты в Бахрейне, которые пройдут 2 и 3 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба команды.



Итальянская команда выставит на тесты сразу два болида — один для обычных тестов, а второй будет предназначен для шинных тестов «Пирелли». Второй такой командой станет «Макларен».



За рулём обычного болида оба дня будет работать новичок команды Александер Албон, а на машине для шинных тестов оба дня будет выступать россиянин Даниил Квят.



«Торо Россо» стала последней командой, которая объявила свой состав на предстоящие тесты в Бахрейне. Примечательно, что на предстоящих тестах состоится дебют за рулём современной машины Формулы-1 сына семикратного чемпиона Михаэля Шумахера — Мика.