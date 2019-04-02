Второй день ралли-рейда в Абу-Даби: супруги Петерансель вышли в лидеры гонки

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о втором дне второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge.



Первое время на допе показал гонщик из Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи, однако 117 часов штрафа, полученные накануне из-за проблем на спецучастке, не позволят ему бороться за высокие места. На втором месте завершили день россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «БМВ». Стартовав с 12-й позиции, они догнали и обогнали целый ряд соперников. Это позволило им переместиться в генеральной классификации с 10-го места на шестое.



Первую строчку по итогам двух дней в общем зачёте занимает супружеский дуэт Стефана и Андреа Петерансель, завершивших второй спецучасток на четвёртой позиции. Вторым в итоговом протоколе и шестым на спецучастке стал голландский гонщик Бернхард тен Бринке, который после проблем Депре в самом начале спецучастка ехал 80% трассы открывающим. За 40 километров до финиша после прыжка у него сломался болт крепления сидения, и поэтому он уже не смог ехать в в быстром темпе.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.