Ферстаппен опередил Шумахера в самом конце тестов в Бахрейне, Квят — 13-й

В Бахрейне завершился первый день шинных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который перебил результат Мика Шумахера всего за пять минут до окончания сессии, молодой немец в протоколе стал вторым. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис.

Россиянин Даниил Квят показал 13-й результат, его напарник по команде Александер Албон стал пятым.

Формула-1. Бахрейн. Итоги первого дня тестов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,379 (61)

2. Мик Шумахер («Феррари») — 1.29,976 (39)

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.30,800 (7)

4. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,982 (42)

5. Александер Албон («Торо Россо») — 1.31,089 (71)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,156 (77)

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.32,059 (32)

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.32,067 (29)

9. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.32,207 (64)

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.32,455 (23)

11. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.32,708 (6)

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.33,006 (33)

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,653 (45)

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.33,682 (27)

15. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени (1).