Ферстаппен опередил Шумахера в самом конце тестов в Бахрейне, Квят — 13-й

В Бахрейне завершился первый день шинных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который перебил результат Мика Шумахера всего за пять минут до окончания сессии, молодой немец в протоколе стал вторым. Тройку лучших замкнул Ландо Норрис.
Россиянин Даниил Квят показал 13-й результат, его напарник по команде Александер Албон стал пятым.
Формула-1. Бахрейн. Итоги первого дня тестов
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,379 (61)
2. Мик Шумахер («Феррари») — 1.29,976 (39)
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.30,800 (7)
4. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,982 (42)
5. Александер Албон («Торо Россо») — 1.31,089 (71)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.31,156 (77)
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.32,059 (32)
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.32,067 (29)
9. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.32,207 (64)
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.32,455 (23)
11. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.32,708 (6)
12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.33,006 (33)
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,653 (45)
14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.33,682 (27)
15. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени (1).