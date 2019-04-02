Алонсо: машина «Макларена» прибавила во всех аспектах

Бывший боевой пилот «Макларена», а ныне посол команды Фернандо Алонсо принял участие в шинных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Испанец показал девятое время, преодолев 64 круга. После завершения сессии Алонсо поделился впечатлениями о новом болиде «Макларена», отметив, что, по сравнению с 2018 годом, он прибавил во всех аспектах.

«Очевидно, что машина сделала шаг вперёд во всех аспектах. У болида больше сцепления, она менее тягуча на прямых. Двигатель тоже здорово прибавил — в общем, думаю, машина развивается в правильном направлении.

Уже в первых двух гонках было видно, что команда сделала шаг вперёд, но, чтобы конкурировать с соперниками из топ-3, нужен ещё один шаг вперёд. Как бы то ни было, нынешний прогресс поможет нам бороться за четвёртое место.

В прошлом году на старте сезона мы видели обнадёживающие знаки и неплохо выступили в Бахрейне, но потом прогресса не наблюдалось. В этом году ситуация не повторится, в этот раз у машины была более удачная база, и сезон получится намного удачнее", — приводит слова Алонсо Motorsport Week.