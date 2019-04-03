Албон: я стал гораздо лучше чувствовать машину

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от тестов Формулы-1 в Бахрейне.



«Во вторник мы потеряли время из-за дождя, но сегодня всё прошло очень продуктивно. Мы смогли провести больше тестов аэродинамики и лучше разобрались в работе резины. Мы выяснили много интересных моментов, так что у меня положительные впечатления от тестов.



Я уверен, что мы сможем применить полученные знания по ходу сезона. Сегодня всё прошло отлично, я проехал неплохой километраж и стал гораздо лучше чувствовать машину. График был напряжённым, но мне было приятно закончить тестовый день, будучи лидером по количеству пройденных километров», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.