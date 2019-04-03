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Албон: я стал гораздо лучше чувствовать машину

Албон: я стал гораздо лучше чувствовать машину
Авто / Формула-1

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Во вторник мы потеряли время из-за дождя, но сегодня всё прошло очень продуктивно. Мы смогли провести больше тестов аэродинамики и лучше разобрались в работе резины. Мы выяснили много интересных моментов, так что у меня положительные впечатления от тестов.

Я уверен, что мы сможем применить полученные знания по ходу сезона. Сегодня всё прошло отлично, я проехал неплохой километраж и стал гораздо лучше чувствовать машину. График был напряжённым, но мне было приятно закончить тестовый день, будучи лидером по количеству пройденных километров», — приводит слова Александера Албона официальный сайт команды.

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