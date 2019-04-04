Васильев поднялся на четвёртое место на этапе КМ по ралли-рейдам в Абу-Даби

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о четвёртом дне второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge.



Победу на спецучастке одержал супружеский дуэт Петерансель, причем жена Стефана Андреа впервые в своей карьере штурмана ехала открывающим экипажем и прекрасно справилась с этой работой. Семья Петерансель лидирует в генеральной классификации, имея преимущество более чем 18 минут над местным пилотом — шейхом Халидом Аль-Кассими, который застрял в самом начале спецучастка и завершил день на четвёртой позиции.



Вторым на спецучастке финишировал польский гонщик Арон Домжала, который большую часть спецучастка следовал за экипажем Владимира Васильева и Константина Жильцова. Арон в итоговом протоколе поднялся с шестого места на третье, а Васильев — с седьмого на четвертое. Такого прогресса два этих экипажа добились благодаря проблемам конкурентов. У Якуба Пшигонского прямо на старте отказал первичный вал коробки передач. У Мартина Прокопа совместились механические неполадки и проблемы со здоровьем. Наконец, Бернхард тен Бринке попал сразу в два аварии: сначала его машина перевернулась на 80-м километре, а примерно на двухсотом экипаж жёстко приземлился после прыжка. Голландцы смогли завершить день, но затем снялись с дистанции из-за повреждений спины.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.