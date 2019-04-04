Муж и жена Петерансель выиграли второй этап КМ по ралли-рейдам в Абу-Даби

В Абу-Даби прошёл пятый, заключительный спецучасток второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge. Победу по итогам этапа одержал супружеский дуэт Петерансель — Стефан и Андреа. Второе место сохранил местный гонщик Халид Аль-Кассими, третье занял поляк Арон Домжала.



На автомобиле BMW X3 СС российского экипажа Владимира Васильева и Константина Жильцова в финальный день сломался рычаг коробки передач. Из-за этого россияне показали 15-е время дня и опустились в генеральной классификации на шестую позицию. До начала проблем Васильев являлся одним из быстрейших гонщиков дня. В итоге лучшее время в четверг установил поляк Якуб Пшигонский, который занял в общем зачёте только 18-е место из-за проблем на предыдущих спецучастках.



Abu Dhabi Desert Challenge. Итоговые результаты



1. Стефан Петерансель — 18:03:45.0

2. Халид Аль-Кассими +8:48.0

3. Арон Домжала +46:16.0…

6. Владимир Васильев +1:42:59.0.