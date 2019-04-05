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В контракте Ферстаппена прописан пункт об уровне результатов «Ред Булл»

В контракте Ферстаппена прописан пункт об уровне результатов «Ред Булл»
Авто / Формула-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что босс «Мерседеса» Тото Вольф регулярно звонит лидеру австрийской команды Максу Ферстаппену. Но функционер подчеркнул, что это нисколько не вызывает у него опасений, и упомянул об особом пункте в контракте голландца.

«Тото Вольф регулярно звонит Максу и его отцу Йосу. Но я не волнуюсь. Пункт в контракте Макса об уровне результатов команды обеспечивает нам спокойствие. Кроме того Ферстаппену комфортно вместе с нами, и если мы дадим ему машину, способную бороться за титул, я не буду переживать о том, останется ли он в команде», — приводит слова Марко Auto Bild.

Макс Ферстаппен выступает в составе «Ред Булл» с 2016 года, минувший сезон он завершил на четвёртом месте.

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