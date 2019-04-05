В контракте Ферстаппена прописан пункт об уровне результатов «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что босс «Мерседеса» Тото Вольф регулярно звонит лидеру австрийской команды Максу Ферстаппену. Но функционер подчеркнул, что это нисколько не вызывает у него опасений, и упомянул об особом пункте в контракте голландца.

«Тото Вольф регулярно звонит Максу и его отцу Йосу. Но я не волнуюсь. Пункт в контракте Макса об уровне результатов команды обеспечивает нам спокойствие. Кроме того Ферстаппену комфортно вместе с нами, и если мы дадим ему машину, способную бороться за титул, я не буду переживать о том, останется ли он в команде», — приводит слова Марко Auto Bild.

Макс Ферстаппен выступает в составе «Ред Булл» с 2016 года, минувший сезон он завершил на четвёртом месте.