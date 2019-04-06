Ферстаппен: надеюсь, сможем сократить отставание в Китае

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящей гонки в Китае.



«Гонки в Китае обычно получаются интересными, на этой трассе есть возможности для обгона. Здесь любопытный первый сектор, в затяжном повороте можно пробовать разные траектории, а в гонке здесь все стараются избегать грязного воздуха позади соперников. На этой трассе огромная нагрузка на переднее левое колесо, так что нужно следить за состоянием резины в поворотах. Но в Шанхае в целом есть много возможностей для обгона. Например, шестой поворот, атаку в котором начинаешь готовить ещё в первом вираже.



В Бахрейне мы смогли заработать много очков, добившись максимально возможного результата, но нам нужно узнать машину получше. Мы проделали много работы и, надеюсь, сможем сократить отставание в Китае. В этом году мы празднуем десятилетие нашей первой победы, надеюсь, нам удастся устроить шоу для болельщиков», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.