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Росберг объяснил, почему назвал Ферстаппена «самовлюблённым»

Росберг объяснил, почему назвал Ферстаппена «самовлюблённым»
Авто / Формула-1

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг пояснил свой недавний комментарий о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, в котором он назвал голландца «самовлюблённым». По словам Росберга, он вкладывал положительный смысл в сказанное.

«Вообще-то, я вкладывал в это положительный смысл. Я имел ввиду, что эта черта — большое преимущество для него, так как она даёт ему стойкость в столь экстремальном виде спорта как Формула-1. Уверенность в себе и вера в то, что ты делаешь — очень важны. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что Ферстаппен обладает всеми этими качествами.

Послушайте, если он допускает одну и ту же ошибку шесть раз, но предпринимает попытку и в седьмой раз и при этом она оказывается удачной, это говорит о многом. Чтобы поступать таким образом, нужно обладать чертовской самоуверенностью", — приводит слова Росберга F1i.

Росберг назвал Ферстаппена самовлюблённым
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