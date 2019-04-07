Бинотто уверен, что «Феррари» сможет договориться с Ф-1 о новом регламенте

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто испытывает сдержанный оптимизм относительно переговоров о новом регламенте, внедрение которого ожидается в 2021 году. Функционер отметил, что множество пунктов ещё не согласовано, но выразил уверенность, что стороны придут к консенсусу.

«Времени осталось немного, но нам нужно быть уверенными, что соглашение будет правильное. Мы продолжаем дискуссии с ФИА и руководством Ф-1. Обсуждению подлежат ещё множество пунктов, это и управление, и доходы, и финансовые вопросы, и технический регламент, а также вопросы стандартизации. Так что список велик. По некоторым проблемам наши взгляды сильно разнятся, но уровень дискуссии радует. С оптимизмом смотрю на возможность договориться. Уверен, мы придём к компромиссу", — приводит слова Бинотто Autosport.