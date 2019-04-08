Албон: приятно отправляться в Китай, набрав первые очки в Формуле-1

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«В Шанхае буду впервые на этой трассе. Хочу двигаться шаг за шагом. Рад, что отправляюсь в Китай, набрав первые очки в Формуле-1 в Бахрейне. Впрочем, я особо не думал и не беспокоился по поводу набранных очков.

Считаю, что очки стали наградой за упорную работу, которую проделала команда. Конечно, можно сказать, что нам повезло, так как другие пилоты сошли с дистанции, но мы избежали ошибок. Думаю, что мы заслужили тот результат.

В Китае мне будет непросто, я выхожу на новую трассу. На мой взгляд, сама трасса является сложной. Такой вывод я сделал и после работы на симуляторе.

Симулятор помог мне получить необходимую информацию. По крайней мере теперь я не буду чувствовать себя в Китае совсем чужим.

Отмечу и некоторые интересные участки трассы в Шанхае, например первый сектор, длинный поворот. Жду начала уик-энда, уверен, что гонка будет очень интересной.

Нам предстоит принять участие в 1000-м Гран-при. Для этого я подготовил специальный шлем, посвящённый Принцу Бира, который был первым пилотом Формулы-1 из Таиланда. Он участвовал в первом Гран-при, проходившем в Сильверстоуне в 1950 году», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».