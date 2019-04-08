Квят: от Китая хорошие воспоминания, там я поднимался на подиум

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Китая.

«У меня очень хорошие воспоминания от Гран-при Китая. Особенно в 2016 году, когда я начал гонку шестым и смог завершить её на третьем месте, поднявшись на подиум.

В Бахрейне не всё сложилось на сто процентов. Мне не удалось проехать все круги, которые я хотел. Не получилось выжать максимум из квалификации, да и гонка была смазанной. Тем не менее были и позитивные моменты, скорость болида была вполне конкурентоспособной, что внушает оптимизм перед поездкой в Китай.

Полезными были два дня тестов, которые мы провели в Бахрейне. Албон работал на команду, а я проводил тесты для «Пирелли».

В Китае нам нужно упорно работать, чтобы хорошо подготовиться. Если мы сделаем это, то, я считаю, сможем добиться хороших результатов во время уик-энда.

В Китае интересная трасса, сочетающая в себе медленные и средние повороты, длинные прямые. Также есть и сложные участки трассы, закругление, которое наступает после длинной прямой и резкого торможения. Это сложный участок, как и два тяжёлых поворота.

В Китае состоится 1000-й Гран-при, здорово стать частью этого события. Пилоты, участвующие в этой гонке, войдут в историю Формулы-1», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».