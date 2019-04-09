Грожан: «Хаасу» нужно разобраться с работой шин

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при Китая, подчеркнув, что перед этапом в Шанхае команде следует разобраться в вопросе работы шин.

«Этап в Бахрейне не был нашим лучшим этапом с точки зрения гоночного темпа. Я испытывал эти ощущения уже с пятницы. Мы не смогли с этим разобраться. В гонке я не пробыл на трассе достаточно времени, так что мне сложно судить, достаточно ли хорошо была готова моя машина.

Думаю, что этап в Китае сложится для нас хорошо. В Шанхае совершенно иная трасса. Полагаю, у нас есть необходимые инструменты, чтобы подготовиться к Китаю. К тому же на тестах в Бахрейне у нас была возможность разобраться с тем, что пошло не так в гонке. Кажется, что проблема была с резиной, так как машина не менялась с момента официальных предсезонных тестов, где мы были быстры.

У нас достаточно прижимной силы и хороший баланс, нужно разобраться с работой шин. Если мы извлечём пользу из информации с тестов, в гонке всё будет в порядке», — приводит слова француза пресс-служба «Хааса».