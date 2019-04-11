Росберг: конкуренция Феттеля и Леклера может стать проблемой для «Феррари»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель сможет вернуться на лидирующие позиции после неудач на старте сезона. Также Росберг не исключил, что Шарль Леклер сможет оказать серьёзную конкуренцию Феттелю.

«Феттель — четырёхкратный чемпион мира. В нашем спорте одна гонка уже может перевернуть ситуацию. Я полностью уверен, что Феттель может быстро преодолеть трудности. Если он выиграет Гран-при Китая, всё изменится. Он будет вновь полностью уверен в своих силах.

Себастьян — самоуверенный человек. Я не сомневаюсь в его психологической устойчивости, хотя, конечно, такие гонки, как в Бахрейне, могут негативно сказаться. Ему нужно вернуться, здорово провести новую гонку. Я уверен, что ему это по силам.

Интересно, как «Феррари» теперь будет выстраивать управление командой. Особенно если Леклер продолжит демонстрировать такие результаты. Если Леклер продолжит в том же духе и будет сотавлять конкуренцию Феттелю, то «Феррари» будет сложно. Если проблема возникает у одного из пилотов, то она сразу становится и проблемой всей команды», — приводит слова Росберга The Telegraph.