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Ферстаппен: проблема «Ред Булл» не в «Хонде»

Ферстаппен: проблема «Ред Булл» не в «Хонде»
Авто / Формула-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о нынешнем болиде команды, отметив, что её слабые стороны лежат совсем не в плоскости работы силовой установки.

«С точки зрения мощности мы всё ещё не на уровне „Мерседеса“ или „Феррари“. Но наша проблема не в „Хонде“. Машине не хватает прижимной силы. Нам нужно срочно работать над этим. Но доставить новые детали между этапами в Бахрейне и Китае очень сложно, ведь существует проблема логистики и таможни. Но когда мы переедем в Европу мы будем развиваться и приблизимся к лидерам.

Болиды «Феррари» так же быстры, как и на старте минувшего сезона. Нам же нужно быть уверенными в своей стабильности и в том, что мы регулярно добиваемся максимально возможной скорости", — приводит слова Ферстаппена Marca.

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