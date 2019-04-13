Хэмилтон опроверг слова Ферстаппена о «неписаном правиле» квалификации

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не согласился со словами гонщика «Ред Булл» о неписаном правиле квалификации, по которому пилты не должны обгонять соперников на последнем секторе прогревочного круга.



Напомним, Ферстаппен остался недоволен поведением Себастьяна Феттеля на последней попытке — немец опередил нескольких соперников, из-за чего Ферстаппену пришлось замедлиться и в итоге он не успел на быстрый круг.



«Есть непиcаное правило, по которому вы должны следовать друг за другом в квалификации на последнем секторе», — подчеркнул Ферстаппен в интервью после квалификации.



Льюис Хэмилтон прокомментировал запись в официальном «инстаграме» Формулы-1 со словами Ферстаппена коротким заявлением: «Нет».