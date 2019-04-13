Стюарт сомневается, что Хэмилтон — лучший пилот в истории Формулы-1

Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Джеки Стюарт поделился мнением о пятикратном обладателе титула, пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. Отдавая ему должное, Стюарт тем не менее считает, что в случае с успехами Хэмилтона не обошлось и без удачи.

«Он везучий парень. То, что он сделал вовремя, — перешёл в «Мерседес». Ему повезло, что он получает такую огромную поддержку. Конечно, он очень хороший пилот, но лучше ли он Феттеля, Проста, Сенны, Шумахера, Алонсо, Кларка или Стюарта?

Что касается его шансов на очередной титул, то они хороши. У других команд нет такой скорости и надёжности, которая есть у «Мерседеса». Машина должна быть не только быстрой, но и надёжной», — приводит слова Стюарта GrandPX.