Боттас: я верну лидерство в общем зачёте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями по итогам Гран-при Китая. Финский пилот завершил гонку на втором месте и потерял первое место в общем зачёте.

«Думаю, я проиграл гонку на старте. В потоках грязного воздуха не смог преследовать Хэмилтона и вернуть лидерство. На линии старт-финиша у меня возникла пробуксовка, так что момент был проигран. Эти мелочи бывают важными. Как бы то ни было, сейчас начало сезона. Горжусь командой, пока что мы делаем прекрасную работу. Что касается потери лидерства в общем зачёте, я верну себе первое место», — приводит слова Боттаса BBC.

После Гран-при Китая общий зачёт возглавил Льюис Хэмилтон — 68 очков. Валттери Боттас отстаёт от него на 6 баллов.