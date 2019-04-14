Дэвидсон: штраф Квята был несправедливым, он не заслужил проезда по пит-лейн

Экс-пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон прокомментировал штраф российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в Гран-при Китая. По словам британца, столкновение россиянина с гонщиками «Макларена» было гоночным инцидентом, а подобные эпизоды часто происходят на старте заезда.

«Квят увидел пространство внутри и отправился туда, но на апексе возникла избыточная поворачиваемость. Обратите внимание, как Даниил выворачивает руль обратным движением. И после него происходит удар. Сначала контакт с Сайнсом, затем — с Норрисом. Лично я, как и Ландо, считаю, что это просто гоночный инцидент. Такое бывает на старте. Мне кажется, это было несправедливое наказание для несчастного Квята. Он не заслужил проезд по пит-лейн.

Норрис выходил из поворота слишком широко, Карлос увидел пространство и ринулся в него, но оказался зажат между машинами — я и сам часто оказывался в таких ситуациях. Он видел, что снаружи возвращается Норрис, а слева контроль над машиной потерял Квят: Даниил не намеренно расширял траекторию. В этот момент Сайнс бъёт по тормозам, колёса блокируются, обратите внимание на дым из под переднего правого. А что было дальше, мы все видели», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.

Все участники инцидента смогли продолжить гонку, однако Квят и Норрис позднее сошли с дистанции. Сайнс финишировал 14-м.