«Полностью его ошибка». Что говорят о столкновении Квята сразу с двумя машинами

Гонка Даниила Квята в Шанхае была испорчена на первом же круге, когда россиянину пришлось чуть скорректировать машину на выходе из шестого поворота. Небольшое движение влево привело к контакту с Карлосом Сайнсом, после чего россиянина снесло в сторону Ландо Норриса. За весь инцидент в целом Квята оштрафовали проездом по пит-лейну, хотя аварию вполне можно было бы назвать обычным гоночным инцидентом или хотя бы ограничиться штрафом в пять секунд. Что думают об аварии обитатели паддока?



Мнение стюардов Гран-при Китая:



«Стюарды изучили видеосвидетельства и заключили, что пилот машины № 26 потерял контроль над машиной на выходе из шестого поворота и ударил машины слева от него. Это были исключительно его собственные действия, так что было определено, что это полностью его ошибка, вызвавшая аварию».

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Экс-пилот Формулы-1, эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон:



«У Норриса получился хороший разгон, и перед шестым поворотом он снова идёт в атаку по внешней траектории, но блокирует колёса и выходит слишком широко. Небольшой срыв задней оси, и внезапно он получает удар, а машина — большие повреждения. Квят входил в поворот справа от Норриса, увидел пространство внутри и отправился туда, но на апексе что-то произошло, возникла избыточная поворачиваемость. Обратите внимание, как Даниил выворачивает руль обратным движением. В этот момент пилоты разгоняются, у всех холодные шины — и происходит удар. Сначала происходит контакт с Сайнсом, затем — с Норрисом.



Но куда интереснее запись с машины Сайнса. Норрис вышел широко, Карлос увидел пространство и оказался зажат в сэндвиче — я и сам часто оказывался в таких ситуациях. В этот момент Сайнс бъёт по тормозам, колёса блокируются — обратите внимание на дым из-под переднего правого. Он видел, что снаружи возвращается Норрис, слева Квят потерял контроль над машиной и ненамеренно расширял траекторию. Сайнс попытался отчаянным торможением выйти из области между соперниками, но мы видели, что произошло дальше. Лично я считаю, что, как и сказал Ландо, это просто гоночный инцидент. Такое бывает на старте гонки. Мне кажется, это было несправедливое наказание для несчастного Квята. Он не заслужил проезд по пит-лейну».

Позиция Даниила Квята:



«Я уже посмотрел инцидент много раз и полностью не согласен со штрафом. Поговорю со стюардами за закрытыми дверями, чтобы услышать их мнение. У меня абсолютно не было недостаточной поворачиваемости, ничего подобного. Это был выход из поворота, моя машина ехала абсолютно прямо. Правила гласят, что я должен оставлять рядом с собой пространство шириной в машину. Там в одном повороте было три машины, и один болид резко возвращался обратно на трассу, так что другая машина оказалась зажатой сзади. Я въехал в машину из-за автомобиля, который ударил меня сзади, а затем я въехал в Норриса. Это очевидно на видео. Посмотрел повторы инцидента с бортовых камер на наших с Норрисом болидах и думаю, что это был типичный „бутерброд“ первого круга. Такие вещи случаются, особенно на первом круге».

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Соучастник первого столкновения Карлос Сайнс:



«Думаю, кто-то был не в восторге от нахождения бок о бок с соперником и от борьбы колесо в колесо. Я не выпрашиваю штрафы или чего-то такого, просто прошу быть терпеливее на первом круге. Здесь очень длинная гонка и есть возможности обгонять. Албон привёз очки, стартовав с пит-лейна. Это показывает, что на таких трассах, как в Шанхае, важно понимать, что гонка длинная, и оставаться терпеливым».



Соучастник второго столкновения Ландо Норрис:



«Очевидно, что он немного выжал Карлоса. Он должен был знать, что я снаружи Карлоса и немного впереди. Я почти справился с ситуацией, но контакт между Карлосом и Квятом, ну или Квятом и Карлосом, привёл к контакту со мной. Я бы сказал, что невиновен во всём этом.



Ещё не видел повтора эпизода, так что не могу точно сказать, чья была ошибка, но если стюарды сказали так, то досадно, ведь он, по сути, убрал из борьбы за очки обе наши машины. А очки были возможны. Никому неприятно столкнуться с кем-либо, так что разочаровывает, что один парень испортил гонку обоим „Макларенам“».



Босс Квята Франц Тост:



«У Даниила была авария на первом круге, после того как удар сзади дестабилизировал его машину. В то же время Норрис вернулся на трассу, после того как широко прошёл поворот, и ударил Даниила передней левой частью машины. По моему мнению, Даниил не мог ничего сделать по-другому. Тем не менее стюарды решили дать ему проезд по пит-лейну. Позднее, когда Даниил провёл пит-стоп, мы обнаружили повреждение носа — вероятно, оно было вызвано инцидентом на первом круге. Мы провели ещё один пит-стоп и заменили переднее антикрыло, что сделало его круговым. Поэтому решили оформить сход, чтобы поберечь двигатель. Это разочаровывает, потому что времена Даниила на круге были очень конкурентоспособными, и, уверен, он мог набрать сегодня очки».

Квят разрушил свою гонку на первом круге. А судьи с радостью ему помогли Успешная квалификация обернулась для россиянина кошмарной гонкой. А вот напарник — лучший гонщик дня…

Экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин:



«Не сказал бы, что Даня виноват на 100%. Но среди них троих он оказался в наиболее неудачной ситуации. Единственной возможностью избежать контакта было бы оставить больше места «Макларенам» на выходе. Он и так оставил его, но они между собой были рядом, и этого места не хватило. Поэтому из всех троих он оказался виноват больше, но я бы не сказал, что это его большая ошибка. Мне кажется, проезд по пит-лейну за такое, особенно на первом круге гонки, — это довольно жёсткое наказание».



Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг:



«У Даниила Квята уже есть немалая история происшествий. Я бы хотел сказать ему просто быть чуть более осторожным. Просто оставлять чуть больше места, не смещаться на выходе из поворотов, слишком сильно рискуя. Но и абсолютно винить его в инциденте тоже было бы неправильно».

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Гонщик WEC Егор Оруджев:



«Не согласен со стюардами. С моей точки зрения, это гоночный инцидент. Просто стечение обстоятельств. Квята занесло на выходе из поворота, а Сайнс оказался в коробочке между Ландо и Даней. Обычно штрафы дают, когда можно было инцидента избежать. На позиции Квята не вижу, как он мог бы избежать контакта. Скорее Сайнс мог подумать, что ему может не остаться места, если Квята занесёт, что и произошло. Мне кажется, судьи иногда предвзято относятся к разным гонщикам и штрафы выдают на своё усмотрение, хотя и руководствуясь регламентом. Максу могли бы стоп-энд-гоу дать, а Льюису – предупреждение, думаю. Это рулетка – кому как повезёт».