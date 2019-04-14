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Хэмилтон признал, что испытывает проблемы со стартом гонок

Хэмилтон признал, что испытывает проблемы со стартом гонок
Авто / Формула-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший победителем Гран-при Китая, прокомментировал результаты гонки. Британец признался, что неудачные старты остаются для него проблемой. В начале гонке Хэмилтон пропустил вперёд своего партнёра по команде Валттери Боттаса.

«Очевидно, что у меня есть проблемы в данном компоненте. Они возникли не в этом году. Есть трудности со стартами уже много лет. Наверное, хуже всего было в 2016 году. Думаю, что в 2007 и 2008 годах тоже плохо стартовал.

Во время уик-энда в Китае машина работала не идеальным образом. Она не вела себя так, как мне нравится на такой трассе. Я всегда в Китае действовал агрессивно. Только в конце квалификации я смог поймать ритм. Во время гонки я сделал небольшой шаг назад и вернулся к стилю пилотироания, который больше похож на мой обычный», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

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