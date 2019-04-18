В «Пирелли» назвали состав шин на Гран-при Франции

Компания «Пирелли», официальный поставщик шин для Формулы-1, назвала составы шин, которые получат команды во время Гран-при Франции.

Во Франции командам будут предоставлены шины средней жёсткости – C2, C3 и C4. Таким образом, «Пирелли» не привезёт на «Поль Рикар» самый жёсткий тип С1 и самый мягкий компаунд С5.

Напомним, что этап Формулы-1 во Франции будет проходить с 21 по 23 июня.

Ранее «Пирелли» объявила о выборе шин гонщиками на Гран-при Азербайджана. Пилоты выбирали из типов C2, C3 и C4.