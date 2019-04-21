«Ред Булл» провёл демозаезды в Ханое

Руководство Формулы-1 продолжает расширять географию проведения этапов чемпионата мира. В следующем сезоне в календаре Ф-1 появится Гран-при Вьетнама. Гонка пройдёт в Ханое, две трети маршрута будут пролегать по городским трассам, а остальная часть будет построена по проекту Германа Тильке.

В рамках продвижения будущего этапа, 20 апреля в Ханое прошло своеобразное промо-шоу Гран-при Вьетнама. В частности, команда «Ред Булл» провела демонстрационные заезды по улицам столицы Вьетнама. Для этого австрийской командой был использован болид с атмосферным моторов V8.

Видео демонстрационного заезда «Ред Булл» в Ханое можно посмотреть на официальной странице австрийского команды в социальной сети «Твиттер».