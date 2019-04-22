Ферстаппен назвал начало сезона лучшим в карьере в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои результаты на старте нового сезона. Голландец признался, что считает нынешний старт лучшим в своей карьере.

«В целом можем быть удовлетворены началом сезона. Думаю, никто не ждал, что мы начнём бороться за победу с первых гонок, это нереально. У нас новый поставщик, требуется время. Пока что я очень доволен взаимодействием с «Хондой». У них ясные цели, достаточно средств и хорошие детали. Нет никаких пределов. Двигатель очень надёжный, поломки происходят редко.

Нельзя думать только о двигателе, нам нужно лучше работать и самим. Надеюсь, что мы сможем прогрессировать быстрее, чем «Мерседес» и «Феррари». Пока всё отлично, думаю, что старт сезона получился лучшим в карьере», — цитирует Ферстаппена официальный сайт пилота.