Кубица успокоил сомневающихся: у меня нет никаких проблем во время гонок

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что не испытывает проблем с нахождением в болиде Формулы-1, несмотря на опасения болельщиков и экспертов. Перед началом сезона многие, включая чемпиона мира Жака Вильнёва, считали, что Кубице после тяжёлой травмы руки будет сложно управлять машиной Формулы-1.

Напомним, что Кубица до нынешенго сезона в последний раз участвовал в «Королевских гонках» в 2010 году.

«Многие вещи кажутся такими же, как они и были, испытываешь такие же ощущения. Но многое и изменилось, например, принципы использования резины. В целом, полностью другая скорость, особенно в таких ситуациях, как у нас, когда нет сцепления. Шины — очень важный фактор, которому нужно уделить внимание.

У меня не было сомнений, конечно, я давно не участвовал в гонках, поэтому были вопросы. Но я хорошо готов физически, у меня нет никаких проблем во время гонок, о чём, наверное, многие беспокоились. Не стоит ни о чём беспокоиться, я так и думал», — приводит слова Кубицы RaceFans.