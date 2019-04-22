Расселл: иногда ты едешь быстрее, когда выкладываешься всего на 98%

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что он ещё не до конца понял поведение болида Формулы-1.



«В некоторых вопросах я вполне доволен, но мне определённо есть в чём прибавить. Разумеется, мне не удалось оптимизировать свои квалификационные выступления в последних двух гонках. Я думаю, что мне стоит понимать и уважать ограничения болида. Иногда, выкладываясь на 98 процентов, вы едете быстрее, чем при ста процентах. Это процесс обучения, чтобы понять автомобиль. И, к сожалению, мы пока не можем получить максимум возможного от машины, потому что уверены в ней не на сто процентов.



В настоящее время у нас с Робертом есть проблема в том, как машина реагирует на вход в повороты и в середине виража. На каждом этапе поведение машины отличается, а это затрудняет управляемость», — приводит слвоа Джорджа Расселла Motorsport.