Бинотто: у «Феррари» будут новинки в Баку, мы отлично подготовились к уик-энду

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что к Гран-при Азербайджана команда получит ряд новинок, призванных улучшить работу болида. В нынешнем сезоне «Феррари» впервые произведёт серьёзное обновление машин.

«Феррари» получит новинки в Баку. Это первый шаг в развитии SF90. Очевидно, что три первые гонки сезона сложились не так, как мы хотели. Гран-при Азербайджана очень важен для «Феррари».

Мы отлично подготовились, изучили все данные, которые были получены ранее. Мы обратили внимание на те области, которые можно было улучшить. Также мы адаптировали болиды к трассе», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».

Ранее о грядущих обновлениях «Феррари» сообщил известный журналист Лео Туррини. Он рассказал, что «Феррари» получит новинки, которые изначально планировалось подготовить к Гран-при Испании.