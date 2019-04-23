«Рено» подготовит к Баку новые переднее и заднее антикрылья

Технический директор «Рено» по шасси Ник Честер рассказал об ожиданиях от темпа болида R.S.19 в Баку и других ближайших гонках Формулы-1.

«Нико и Даниэль — топ-гонщики, а машина в настоящий момент имеет достаточный темп, чтобы находиться впереди средней группы пелотона. Мы хотим показать это в нескольких следующих гонках. Даниэль в Шанхае был доволен балансом и изменениями, которые мы внесли в машину: они помогли ему в плане торможения и работы подвески. Мы сделали шаг вперёд в Китае, но впереди ещё много работы.



Главные изменения R.S.19 в Баку — это аэродинамический пакет со средним уровнем прижимной силы с новыми передним и задним антикрыльями, а также маленькое обновление в зоне боковых понтонов», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».