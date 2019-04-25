Работу Алонсо в Индианаполисе осложнили дождь и проблемы с электрикой

Испанский пилот Фернандо Алонсо провёл тесты в Индианаполисе в рамках подготовки к выступлению на «Инди 500» в составе «Макларена». Гонка будет проходить 26 мая. Работу Алонсо осложнили дождь и проблемы с электрикой в машине.

«Всегда важно провести такую работу. Во время нахождения на треке можно обнаружить проблемы машины, ведь мы говорим об абсолютно новой машине.

Сегодняшний день был тяжёлым из-за погоды. Новичкам предоставили немного времени, но ничего не поделать.

Конечно, мы все разочарованы. Потеряли время вначале, но ожидали этого, учитывая, что я управлял новой машине. Мы закончили её подготовку лишь на прошлой неделе. Так и думали, что теперь будем идти шаг за шагом.

Это великолепное место, уверен, что гонка будет замечательной. Сегодня мы были довольно медленными из-за погоды и человеческого фактора, но верим, что сможем добиться успеха. Конечно, перед нами будет стоять сложная задача, нет сомнений. Нужно произвести настройки машины, выстроить стратегию, грамотно использовать шины. Всем этим занимались в «Андретти», они экономили наше время.

Теперь решения принимает «Макларен». Раньше мы просто следовали решениям «Андретти», которые работали. Это было легко, но зато теперь мы сами открываем многие вещи», — приводит слова Алонсо NBC Sports.