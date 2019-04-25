Риккардо назвал Переса настоящей легендой Гран-при Азербайджана

Пилот команды «Рено» Даниэль Риккардо на встрече с журналистами рассказал, почему Гран-при Азербайджана традиционно получается одним из самых зрелищных в году. По словам гонщика, причиной тому является уникальный характер трассы в Баку, которая провоцирует пилота на ошибку и позволяет вести плотную борьбу.



“Почему в Баку такие безумные гонки? У меня несколько объяснений. Мне кажется, что эта трасса — словно Макао Формулы-1. Это уличная трасса, поэтому мы гоняемся близко к стенам, поэтому сцепление ниже, а шанс допустить ошибку — выше. Прижимной силы меньше, шанс допустить ошибку — выше. Кроме того, из-за длинной прямой мы развиваем безумные скорости, но вместе с этим здесь можно получить хороший слипстрим, что обеспечивает плотную борьбу. Большинство поворотов здесь довольно медленные, поэтому небольшая ошибка на торможении не приведёт к большим потерям и не помешает вести плотную борьбу. Добавьте сюда, что и адреналина у гонщиков в крови здесь больше, чем обычно”, — передаёт слова Риккардо корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Захарченко.



Риккардо также отметил, что на Гран-при Азербайджана у большинства команд есть шанс попасть на подиум: «В этой гонке шанс на подиум есть у любой команды. Посмотрите на Серхио Переса — у него больше подиумов, чем у кого-либо другого. Настоящая легенда!”



Перес финишировал третьим в Баку в 2016 и 2018 годах.