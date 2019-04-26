Квят предложил начинать уик-энд Формулы-1 с субботы

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов первого дня Гран-при Азербайдажна. Напомним, что в ходе второй тренировочной сессии россиянин неудачно вписался в один из поворотов и повредил болид. При этом в итоговом протоколе он показал шестое время.

«Честно говоря, иногда у меня есть ощущение, что пятничные тренировки вообще бесполезны. Наверное, лучше приезжать на трассу в субботу. Мы и так знаем все эти трассы. Может быть, на новые трассы и имеет смысл приезжать пораньше, а вот на старые — вряд ли. Но это решать не мне, а людям из руководства Формулы-1. Кому-то, возможно, нужно пять часов, чтобы привыкнуть к новой трассе, но точно не мне», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.