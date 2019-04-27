Кубица — про аварию: заплатил высокую цену за маленькую ошибку

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал собственную аварию в самом конце первого сегмента квалификации Гран-при Азербайджана. Позднее в том же месте разбил машину Шарль Леклер.



«Я зацепил внутренний отбойник передним левым колесом, что отбросило меня в стену. Это худшее место, где ты можешь допустить неточность в расчёте, и, к сожалению, я заплатил высокую цену. Со мной всё в порядке. Удар не был серьёзным, но, конечно, в целях предосторожности медицинский центр должен был провести обследования. Не знаю, каково состояние моей машины. Посмотрим, что можно сделать



Не знал, что у Леклера такая же авария. Досадно за него. В этом месте ты платишь высокую цену за маленькую ошибку, но мы знаем это», — заявил Кубица в интервью BBC.