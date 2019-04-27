Кубица: почему меня должно успокаивать, что Леклер допустил такую же ошибку?

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился мыслями об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана. Поляк не считает, что инцидент с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, который допустил ошибку в том же месте, что и Кубица, должен его успокаивать.

«Меня не успокаивает, что гонщик «Феррари» допустил такую же ошибку. Почему это должно меня успокаивать? Это часть игры. Это место не прощает ошибок. В прошлом многие гонщики чудом избегали аварий в этом повороте. Я смотрел гонки прошлых лет в Баку и знаю, что тут может случиться всё что угодно. Поэтому первым делом надо удостовериться, что завтра мы доберёмся до финиша. Конечно, в нашем случае нужна ещё и удача.



Счастлив, что вернулся в Формулу-1 и могу изучить новые трассы. Это может прозвучать странно в данный момент, но я действительно рад, что снова здесь. Машина не позволяет насладиться моментом по полной, но посмотрим, что сможем сделать завтра», — передаёт слова Кубицы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.