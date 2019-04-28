Дэвидсон: Квяту нечего терять — в таком состоянии гонщик выдаёт лучший пилотаж

Экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость Энтони Дэвидсон, выступающий также в качестве автоспортивного эксперта, сказал, что в этом году Даниил Квят обладает достаточным опытом и не испытывает давления, благодаря чему способен выступать на более высоком уровне.

«В этом сезоне Квяту нечего терять, и в таком состоянии гонщик обычно выдаёт свой наилучший пилотаж. Как я вижу ситуацию, над ним нет никакого давления. Он уже провёл в Формуле-1 какое-то время, знает, как здесь всё устроено, у него есть опыт, ему уже не надо никого впечатлять, как мне кажется. Думаю, ему нравится такое положение, и за счёт этого он способен выступать лучше. Сейчас трудно по-настоящему оценить его скорость, потому что Александер Албон, его напарник, проводит свой первый сезон. Было бы интересно сравнить Квята с кем-то более опытным, как, например, когда он выступал бок о бок с Даниэлем Риккардо. С другой стороны, возможно, Даниил добивается максимума, когда подобного давления нет. В Баку он провёл отличную квалификацию, в гонке стартует шестым и знает, что должен провести чистый старт.

Я бы также хотел отметить, что он совершает не так уж много ошибок, но в борьбе «колесо в колесо» порой возникают проблемы. Квят бывает очень агрессивен в борьбе в трафике, мы видели это, например, в Китае. Он любит гоняться, и мне это в нём очень нравится. Я считаю, что решение судей в Шанхае было слишком жёстким — Даниил не заслужил проезда по пит-лейну тогда. Норрис возвращался на трассу, Сайнс просунул нос между двумя машинами, и я гарантирую, что столкновения не было бы, если бы Ландо не возвращался бы таким образом, сужая пространство. Да, Даниил потерял заднюю ось, но на первом круге, на холодных шинах, любой может потерять заднюю ось. Я считаю, что штраф был очень жёстким. Мне кажется, он вообще не должен был получать никакого пенальти — повреждённая машина была уже достаточным наказанием, не было нужды накладывать на него какие-либо санкции. Но мы должны доверять решению судей и уважать его, ведь у них больше камер, чем у нас. Надеюсь, этот сезон станет для Квята лучшим в карьере, желаю ему всего наилучшего», — передаёт слова Дэвидсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

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