Магнуссен: «Хаас» просто недостаточно быстр

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен посетовал на отсутствие гоночного темпа в начале сезона.



«Мне нечего сказать. Мы просто были недостаточно быстры, и нам необходимо это исправить. Это четвёртая подобная гонка подряд. Да, в Австралии был хороший результат, но в гонке нам не хватало темпа.



Мы работаем над решением проблемы с попаданием в рабочее температурное окно резины. Очень адеемся, что на Гран-при Испании проблема будет решена. Мы показывали хорошие результаты на зимних тестах, у нас есть много данных по этой трассе, но тогда там была совершенно другая температура воздуха и асфальта», — приводит слова Кевина Магнуссена GrandPrix.



На Гран-при Азербайджана Магнуссен финишировал на 13-й позиции.