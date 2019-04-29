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Магнуссен: «Хаас» просто недостаточно быстр

Магнуссен: «Хаас» просто недостаточно быстр
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен посетовал на отсутствие гоночного темпа в начале сезона.

«Мне нечего сказать. Мы просто были недостаточно быстры, и нам необходимо это исправить. Это четвёртая подобная гонка подряд. Да, в Австралии был хороший результат, но в гонке нам не хватало темпа.

Мы работаем над решением проблемы с попаданием в рабочее температурное окно резины. Очень адеемся, что на Гран-при Испании проблема будет решена. Мы показывали хорошие результаты на зимних тестах, у нас есть много данных по этой трассе, но тогда там была совершенно другая температура воздуха и асфальта», — приводит слова Кевина Магнуссена GrandPrix.

На Гран-при Азербайджана Магнуссен финишировал на 13-й позиции.

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