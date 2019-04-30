Браун поддержал решение «Феррари» поставить Леклеру «медиум» в Q2

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун защитил решение «Феррари» выпустить своего пилота Шарля Леклера на шинах «медиум» во втором сегменте квалификации Гран-при Азербайджана. Монегаск не адаптировался к более жёстким покрышкам и попал в аварию.



«Решение попробовать квалифицироваться во втором сегменте на шинах „медиум“ было, по моему мнению, правильным, потому что в пятницу днём „Мерседес“ показал, что на „софте“ его темп выше. Если бы Шарль сумел опередить их в третьем сегменте — а такой шанс имелся — и затем провести долгий первый отрезок, как он в итоге и сделал, то у него был бы хороший шанс финишировать впереди.



К сожалению для Леклера, несмотря на сильный прорыв через пелотон, он финишировал пятым — третий раз в этом году. И я сомневаюсь, что дополнительное очко за быстрейший круг гонки сильно его приободрило. Но, даже после этой гонки, у него есть все отличительные признаки гонщика, который на подъёме и предназначен для великих дел», — написал Браун в своей колонке.

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