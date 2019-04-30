Видео аварии Квята с Риккардо с бортовых камер

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор инцидента между австралийским гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо и российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом в ходе Гран-при Азербайджана с бортовых камер.

Риккардо попытался атаковать Квята в борьбе за 10-е место, однако не вписался в поворот. При этом Даниэль заблокировал Даниилу заход в поворот. После австралиец начал сдавать назад не глядя. В итоге Риккардо врезался в Квята, двигаясь задним ходом. В конечном счёте это привело к сходу с дистанции обоих пилотов. После гонки было принято решение оштрафовать Риккардо на следующем этапе на три позиции на старте.

Видео аварии Даниэля Риккардо и Даниила Квята с бортовых камер можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».