Боттас сказал, что в его прогрессе нет никакого «волшебства»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мыслями о ходе нынешнего сезона. По словам финна, его неожиданный прогресс и борьба с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном является не более чем свидетельством упорного труда.

«Всё дело в работе над собой, своим пилотированием и сотрудничестве с командой. Каждый год мне удаётся делать шаг вперёд и в этот раз чувствую, что я сделал очередной шаг. Впереди долгий сезон и возможности для прогресса остаются. Мы с Льюисом близки по скорости и по количеству заработанных очков, что хорошо. За моим прогрессом не стоит волшебство, всё дело в работе и умении фокусироваться на деталях», — приводит слова Боттаса Crash.

На данный момент Валттери Боттас занимает первое место в общем зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на один балл.

