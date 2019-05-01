Клэр Уильямс: видим свет в конце тоннеля

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что после Гран-при Азербайджана видит свет в конце тоннеля. Также Уильямс заявила, что рассчитывает на помощь со-основателя команды Патрика Хэда, который вернулся в «Уильямс».

«Возвращение Патрика — отличная для нас новость. Он сможет стать ментором для нашей команды инженеров. С его помощь мы будем уверены в том, что они делают всё правильно.

Очевидно, что у нас не лучшая машина, это понятно всем. Поэтому нам приходится догонять другие команды. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда нужно улучшать машину, делать обновления.

На мой взгляд, уже виден свет в конце тоннеля. Думаю, в Китае мы продемонстрировали некоторые возможности нашей машины, но пока ещё мы очень далеки от других», — цитирует Уильямс F1i.com.