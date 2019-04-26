К. Уильямс раскритиковала организаторов ГП Азербайджана из-за аварии Расселла

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировала инцидент, произошедший во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана. Пилот «Уильямса» Джордж Расселл наехал на выскочивший люк дренажной системы трассы и серьёзно повредил болид. В итоге машина Расселла была эвакуирована с трассы, а практика завершена досрочно.

«Исходя из полученных данных, очевидно, что днище машины получило сильные повреждения. Кто знает, что там ещё повредилось.

Пока нужно подождать, посмотреть, что там произошло. Мы сообщим дополнительную информацию. Необходимо понять, можно ли починить шасси или придётся устанавливать третье шасси.

Очевидно, что мы рассчитывали на другое. И, конечно, мы ожидаем иного от трассы Формулы-1.

Предполагается, что дренажные люки должны быть закреплены болтами. Мы будем обсуждать ситуацию с организаторами», — цитирует Уильямс Sky Sports.